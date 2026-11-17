فخلال النزال في دبلن في أغسطس الماضي، الذي جمع الملاكمين الإيرلنديين لي ريفز وغاري كولي، نُقل ريفز إلى المستشفى على وجه السرعة بعد أن أسقطه كولي بالضربة القاضية.

في ذلك النزال، كان الملاكمان يتنافسان على لقب الاتحاد الأيرلندي للملاكمة لوزن فوق الخفيف.

بدا ريفز، الذي كان يُعتبر الأقل حظًا للفوز، متفوقًا في المراحل الأخيرة من النزال، ولكن في الجولة العاشرة، ومع إرهاق كلا الملاكمين، تلقى لكمة يسارية قوية من كولي، فسقط مغشيًا عليه على الفور.

وتلقى ريفز الإسعافات الأولية في الحلبة، ثم نُقل مباشرة إلى مستشفى محلي في دبلن، حيث خضع لاحقًا لعملية جراحية، ووُضع في غيبوبة مُستحثة، لكنه فارق الحياة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبعد إعلان وفاة ريفز، قال خصمه الأخير كولي: "تواجهنا في الحلبة في أغسطس الماضي، لكننا كنا نتردد على الحلبة منذ سنوات. ما زلت أتذكر أيام الملاعب عندما كنت أشاهد لي في البطولات الوطنية وهو في وزن أعلى مني، وكنت دائمًا معجبًا بمبارياته وملابسه الأنيقة".

وأضاف "كنت أنا ولوك توماس نلح عليه ليُخرج لنا مُقدّم برامج عندما كنا نقيم في دبلن في معسكر تدريبي، وكانت برامجه دائمًا رائعة. يا له من شخصية مميزة ورجل نبيل. لم تكن بيننا أي علاقة حب يا بطل، لا أصدق أنني أكتب هذا، لكن ارقد بسلام يا أخي".

يشار إلى أن ريفز كان قد فاز في 16 من أصل 17 نزالًا قبل مواجهة كولي هذا الصيف، وقد أسقط 5 من خصومه الستة السابقين بالضربة القاضية، ولم يُهزم منذ تلقيه أول هزيمة احترافية له في نزاله السادس عام 2020.