وحقق منتخب "الماكينات" فوزا كاسحا على نظيره الهولندي بخماسية نظيفة في دوري الأمم الأوروبية، في آخر مبارياته بقمصان الشركة الألمانية.

وارتدى المدير الفني لألمانيا يورغن كلوب قبعته المعتادة من "أديداس" بألوان العلم الألماني وشعار "واحد من 83 مليونا"، في إشارة إلى عدد سكان البلاد.

لكن من المرجح أن يضطر للبحث عن قبعة أخرى لمباراته المقبلة على رأس الجهاز الفني.

وستكون العلامة التجارية الأميركية الرائدة "نايكي" هي المسؤولة عن كافة المستلزمات الرياضية للمنتخبات الألمانية المختلفة، ابتداء من العام المقبل.

وفاجأ استحواذ "نايكي" الكثيرين عندما تم الإعلان عنه في مارس 2024، حيث اضطر الاتحاد الألماني لكرة القدم للدفاع عن الصفقة الممتدة حتى عام 2034 ضد الانتقادات، وفي النهاية حسم المال الأمر.

وقال الاتحاد في ذلك الوقت، إن "نايكي" قدمت أفضل عرض مالي بفارق كبير في عملية المناقصة.

وأنهى ذلك شراكة تعود إلى كأس العالم 1954، عندما جلس آدي داسلر، مؤسس "أديداس"، على مقاعد البدلاء بجانب مدرب ألمانيا الغربية سيب هيربرغر.

وفاز الألمان بالكأس للمرة الأولى مرتدين أحذية شركة داسلر ذات المسامير القابلة للتركيب.

وواصلت الشركة تزويد كرة القدم الألمانية بملابسها ومعداتها منذ ذلك الحين، وارتدى المنتخب الألماني الغربي والمنتخب الموحد قمصان "أديداس" في فوزه بكأس العالم 3 مرات أعوام 1974 و1990 و2014، وكذلك منتخبا السيدات الذي فاز باللقب بقصمان "أديداس" عامي 2003 و2007.