وبعد هذه النتيجة، تأهل المنتخبان معا إلى ربع نهائي المسابقة.

وأنهت ألمانيا وهولندا واليونان التي تغلبت في الوقت ذاته على صربيا 1-0، دور المجموعات برصيد متساو بلغ 11 نقطة لكل منها، كما تساوت المنتخبات الثلاثة في عدد النقاط المحققة في المواجهات المباشرة (5 نقاط لكل منتخب).

لكن الفوز الكاسح الذي حققه الألمان منحهم صدارة المجموعة بفضل فارق الأهداف الأفضل.

وتناوب على تسجيل خماسية الـ"مانشافت" كل من ديري شيرهانت (41) وفلوريان فيرتس (60 و71) ونيكو شلوتربيك (65) وبرايان غرودا (78).

ويُعدّ هذا الانتصار هو الأكبر لألمانيا على جارتها هولندا، منذ فوزها التاريخي 7-0 عام 1959.