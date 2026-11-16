وقال اليويفا، في بيان، إن الاتحادات الوطنية الممثلة في لجنته التنفيذية ومجلس الفيفا دعت ديالو إلى الترشح، وتعهدت بالإجماع بتقديم دعمها الكامل له.

وأوضح البيان أن ديالو قبل الدعوة، على أن يصادق الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميا على ترشيحه الثلاثاء، فيما تنتهي مهلة تقديم الترشيحات للانتخابات الأربعاء عند منتصف الليل.

وجاء اختيار ديالو في اللحظات الأخيرة، بعد تعثر مساعي يويفا للتوافق على شخصية أكثر شهرة، سواء من اللاعبين السابقين أو المدربين الذين صنعوا أسماءهم في عالم كرة القدم.

وكان من بين الأسماء المطروحة رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا أرسين فينغر، إلى جانب لاعبين سابقين مثل ميكائيل سيلفستر وديدييه دروغبا، لكن تلك المساعي لم تفض إلى ترشيح رسمي.

ويأتي ترشيح ديالو في ظل توتر علاقته بإنفانتينو، إذ وجه رئيس الاتحاد الفرنسي انتقادات حادة لرئيس الفيفا في سبتمبر الماضي، متهما إياه بالإضرار بصورة كرة القدم ووحدتها، وقال إن الثقة به قد انهارت.

كما يطرح دعم يويفا لديالو تساؤلات بشأن مصير ترشيح الياباني كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم وعضو مجلس الفيفا، الذي أطلق حملة لمنافسة إنفانتينو، ويحظى بدعم شخصيات مؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي.

وترى قيادة يويفا أن ديالو يمتلك فرصا أكبر لاستقطاب أصوات الناخبين من مناطق أخرى في العالم، ومن المتوقع أن يحظى بدعم غالبية الاتحادات الأوروبية، فضلا عن إمكانية استقطابه أصوات اتحادات ناطقة بالفرنسية داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

ويواجه إنفانتينو احتمال تعدد منافسيه، وهو ما قد يصب في مصلحته، إذ يمكن أن يؤدي تشتت الأصوات المعارضة إلى تعزيز فرصه في الفوز، وتقديمه باعتباره مرشح الوحدة، في أعقاب أشهر من الخلافات داخل أوساط كرة القدم.