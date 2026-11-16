وذكر النادي الأرجنتيني مساء الأحد في بيان "ببالغ الألم والحزن الذي لا يوصف، نودع شابا كان لا يزال أمامه العمر بأكمله، تاركا وراءه فراغا لا يمكن التعبير عنه بالكلمات".

وجرى نقل أبيل نونيز، لاعب فرق الناشئين بالنادي الأرجنتيني، إلى المستشفى نهاية الأسبوع الماضي، بعدما أصابته كرة في الرأس خلال مباراة لكرة الصالات، وفقا لتقارير إعلامية.

وسقط اللاعب، المولود عام 2008، فاقدا للوعي على أرضية الملعب، ما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة، قبل تلقيه الإسعافات الأولية ونقله إلى المستشفى، حيث خضع لجراحة، قبل الإعلان عن وفاته مساء أمس.