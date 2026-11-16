وجاء اعتزال لوكاكو بعد مسيرة استمرت 16 عاما بقميص المنتخب البلجيكي، ليضع نهاية لمشواره مع الشياطين الحمر.

واعتزل المهاجم البلجيكي اللعب دوليا عن 33 عاما، وفق ما أعلن الاثنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد لاعب فناربخشة التركي شعوره بالرضا عن مسيرته الدولية، وامتنانه لكل اللحظات التي عاشها مع المنتخب البلجيكي.

وكتب لوكاكو عبر حسابه على إنستغرام "على مدى هذه السنوات الست عشرة، قدمت كل ما لديّ للمنتخب الوطني. لقد كانت رحلة جميلة، واستمتعت بكل لحظة فيها".

روميلو لوكاكو بالأرقام: