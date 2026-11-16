وفي حديثه في برلين عشية مواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية، اليوم الإثنين، قال كلوب إن المرشح المقبل يجب أن يضع مصالح كرة القدم في المقام الأول.

وقال المدرب السابق لليفربول الإنجليزي "أتابع كرة القدم منذ سنوات عديدة. هناك أشخاص أكثر معرفة مني بكثير في هذا المجال. لكني أعتقد أن معظم الناس باتوا الآن يتفقون على أن التغيير سيكون منطقيا جدا".

وأضاف "لم أكن أعتقد أن الأمور يمكن أن تصبح أسوأ بعد سيب بلاتر، لكن أحدهم نجح في أن يفعل ذلك"، في إشارة منه إلى الرئيس السابق لفيفا السويسري الآخر جوزف بلاتر الذي استلم المنصب في 1998، قبل أن يستقيل في 2015 وسط فضيحة على خلفية اتهامات بالفساد.

ووجهت إلى بلاتر تهم قضائية، لكنه بُرئ في محاكمتين، غير أن لجنة الأخلاقيات التابعة لفيفا منعته من ممارسة أي نشاط كروي.

وتابع كلوب "في ما يتعلق بجاني إنفانتينو، فمن المؤكد أن الشخص المقبل الذي سيأتي يمكنه القيام بعمل أفضل".

وتعرض إنفانتينو الذي تولى رئاسة فيفا منذ 2016، لانتقادات حادة بسبب عدد من القرارات والمقترحات، من بينها خطته لبيع جزء من الحقوق التجارية لكأس العالم واستحداثه "جائزة السلام" التي منحها للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال كلوب "هناك أشخاص يهتمون حقا بمستقبل كرة القدم، أشخاص لا تحركهم المصالح المالية. إذا تقدم شخص من هذا النوع، وإذا أصبح رئيسا، فأعتقد أن ذلك سيكون تحسنا كبيرا. من المؤكد أن هناك أشخاصا يهتمون بعمق بمستقبل كرة القدم ولا يملكون أي مصالح مالية فيها".

وتُجرى الانتخابات المقبلة لرئاسة فيفا في مارس 2027 ولم يعلن حتى الآن نيته الترشح في مواجهة الرئيس الحالي إنفانتينو سوى لاعب منتخب سويسرا السابق رامون فيغا والمسؤول الياباني كوزو تاشيما.

ولم يتطرق كلوب إلى المرشحين الآخرين، لكنه قال "سمعت شيئا عن اهتمام (المدرب الفرنسي السابق) أرسين فينغر بالمنصب. لا أعرف ما إذا كان ذلك صحيحا أم لا، لكنه رجل جيد".