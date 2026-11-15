ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول بالمجموعة، متقدما بفارق الأهداف عن منتخب إسبانيا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

وكان الفريقان ألتقيا في ويمبلي في الجولة الأولى، وفاز المنتخب الإسباني 3-2، لتأتي نتيجة مباراة الأحد لتعلن التعادل بين الفريقين في مجموع المباراتين، وهو المعيار الأول للصعود كمتصدر في منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وتقدم الإنجليز عن طريق هاري كين في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول من ضربة جزاء، ثم أضاف زميله إزري كونسا الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 57 أضاف بن وايت الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي.

إلا أن منتخب "الأسود الثلاثة" تأثر بنقص عددي بعد طرد إليوت أندريسن في الدقيقة 63، واستغل المنتخب الإٍسباني ذلك ليسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 65 عن طريق ميكيل أويارزابال من ضربة جزاء.

ثم سجل زميله نيكو وليامز الهدف الثاني لإسبانيا في الدقيقة 75.

لكن بطل العالم لم ينجح في تحقيق هدفه بتسجيل التعادل، ونجح الإنجليز في الحفاظ على تقدمهم حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.