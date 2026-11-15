وبحسب فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أمسك باشر الكرة بعد عرضية، ثم استعد لتمريرها إلى أحد زملائه بيده. لكنه أخطأ توقيت إفلاتها، لتتجه خلفه إلى داخل مرماه، مانحا أرسنال تقدما مبكرا.

وانتشر مقطع الواقعة، وسط تعليقات استغربت الطريقة التي دخلت بها الكرة الشباك، بعدما كان الحارس قد سيطر عليها بالفعل.

وانتهت المباراة بفوز أرسنال دي ساراندي بنتيجة 3-2 خارج أرضه، ليصبح كومونيكاسيونيس مطالبا بتعويض الخسارة في مواجهة الإياب للحفاظ على فرصه في مواصلة المنافسة على الصعود إلى الدرجة الثانية من الدوري الأرجنتيني.