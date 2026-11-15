وأثارت تقارير إعلامية هذا الأسبوع تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين زيدان وقائد المنتخب الفرنسي.

وأشارت بعض التقارير إلى استياء مبابي من توظيفه في مركز الجناح الأيسر خلال معسكر المنتخب في سبتمبر الماضي، بينما لعب عثمان ديمبيلي في مركز المهاجم الصريح.

كما تحدثت التقارير عن محدودية التواصل بين زيدان ومبابي خلال الفترة الأخيرة، حسبما ذكر موقع "إي إس بي إن" الرياضي.

وردا على هذه الأنباء، قال زيدان: "لا أفهم الأمر، فهو ليس مشكلة كبيرة، ولهذا السبب لن أدخل في هذا الجدل".

وأضاف: "تربطني به علاقة مدرب بلاعب، والأمور تسير على نحو ممتاز".

وتابع: "لا أستطيع منع الناس من قول ما يقولونه، لكن هذا كلام فارغ. إنه أمر مؤسف ومزعج للغاية".

عودة مبابي أمام تركيا

وغاب مبابي عن المباراة التي خسرها المنتخب الفرنسي أمام إيطاليا بسبب مشكلة في العضلة الخلفية للفخذ.

لكن زيدان أكد، السبت، أن مهاجم ريال مدريد سيكون متاحا للمشاركة أمام تركيا.

وكانت الهزيمة أمام إيطاليا الأولى للمنتخب الفرنسي خلال خمس مباريات تحت قيادة زيدان، الذي تولى تدريب الفريق خلفا لديدييه ديشان عقب كأس العالم 2026.

حسابات التأهل إلى ربع النهائي

يستضيف المنتخب الفرنسي نظيره التركي، الأحد، في مدينة بوردو، في مباراته الأخيرة ضمن المجموعة الأولى من المستوى الأول.

ويكفي المنتخب الفرنسي التعادل لضمان التأهل إلى ربع النهائي، وذلك بعد خسارته أمام إيطاليا بنتيجة 3-1، الخميس، في ميلانو.

ويتصدر المنتخبان الفرنسي والإيطالي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط لكل منهما، بفارق نقطة واحدة عن بلجيكا، التي تستضيف إيطاليا في المباراة الأخرى بالمجموعة، الأحد.

ويمكن للمنتخب الفرنسي إنهاء دور المجموعات في الصدارة إذا فاز على تركيا ولم تتمكن إيطاليا من تحقيق الفوز.

أما إذا خسر المنتخب الفرنسي أمام تركيا، بالتزامن مع فوز بلجيكا على إيطاليا، فسينهي فريق زيدان دور المجموعات في المركز الثالث، ويودع المنافسة على التأهل إلى ربع النهائي.

وفي المقابل، خسر المنتخب التركي مبارياته الخمس جميعها في المجموعة.