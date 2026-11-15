وقال روماريو، لاعب برشلونة السابق والعضو الحالي في مجلس الشيوخ البرازيلي، في منشور مطول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أنشيلوتي، لقد طفح الكيل... اجمع أغراضك وارحل".

ورغم إشادته بأنشيلوتي ووصفه بأنه "أحد كبار المدربين" في كرة القدم العالمية، رأى روماريو أن نجاحاته تقتصر على تدريب الأندية، ولا تمتد بالضرورة إلى المنتخبات الوطنية.

وقال الأسطورة البرازيلية: "عُد إلى الأندية، حيث صنعت اسمك، لأن المنتخب البرازيلي لا يمكنه مواصلة تحمل هذه المخاطرة".

كما وجه روماريو رسالة إلى سمير خواد، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، مطالبا إياه بإظهار "الشجاعة لاتخاذ قرار"، مضيفا: "لقد عانينا بالفعل كثيرا من الإحراج، ولا يمكننا المخاطرة بإهدار فرصة الفوز بكأس العالم مرة أخرى".