وقال جيسوس، في تصريحات لصحيفة "أبولا" البرتغالية، ردا على سؤال بشأن افتقاده لرونالدو: "هل أفتقده؟ لقد رحل، فلماذا أفتقده؟ ربما فقط من أجل أن يؤنسني، لكنه لم يعد يلعب، ولم يعد هنا، وقد اتخذ قراره بشأن مستقبله".

وجاءت تصريحات المدرب عقب الخسارة أمام الدنمارك، في أول مباراة يخوضها المنتخب البرتغالي بعد إعلان رونالدو اعتزاله اللعب الدولي في 5 نوفمبر الجاري، وذلك عقب خلاف مع جيسوس، إثر استبعاده من مواجهة النرويج خلال فترة التوقف الدولي السابقة، التي انتهت بفوز البرتغال 2-1.

وشهدت المباراة تكريما لرونالدو قبل انطلاقها، إذ ارتدى زملاؤه السابقون قمصان المنتخب التي تحمل الرقم 7، تقديرا لمسيرته الدولية، لكن المنتخب البرتغالي قدم أداء باهتا على ملعب براغا، وسط صافرات استهجان من الجماهير التي كانت تنتظر احتفالية بالتأهل إلى دور الثمانية من البطولة القارية.

وسجل بيير إيميل هويبيرغ هدف التقدم للدنمارك من ركلة جزاء في الدقيقة 43، قبل أن يضيف راسموس هويلوند الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 50 و57، ثم أحرز يواكيم أندرسن الهدف الرابع في الدقيقة 75، فيما سجل برناردو سيلفا هدف البرتغال الوحيد في الوقت بدل الضائع.

وشكلت النتيجة واحدة من أسوأ الهزائم في تاريخ المنتخب البرتغالي، إذ تعد أثقل خسارة يتعرض لها على أرضه في مباراة رسمية، كما أنها المرة الأولى التي يتأخر فيها بأربعة أهداف في مباراة رسمية على ملعبه، قبل أن يقلص سيلفا الفارق في الدقائق الأخيرة.

وكانت آخر مرة استقبلت فيها البرتغال 4 أهداف على أرضها في سبتمبر 2010، عندما تعادلت مع قبرص 4-4 في مدينة غويمارايش، بينما تعود آخر خسارة لها بفارق 3 أهداف إلى يونيو 2018، عندما سقطت أمام هولندا 0-3 في مباراة ودية.

كما كانت هذه المرة الأولى التي تستقبل فيها البرتغال 4 أهداف في مباراة واحدة منذ خسارتها أمام ألمانيا 2-4 في بطولة كأس الأمم الأوروبية، يوم 19 يونيو 2021.

ورغم الخسارة، لا يزال المنتخب البرتغالي يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بعدما ضمن التأهل إلى دور الثمانية، ويحل ضيفا على ويلز يوم 17 نوفمبر الجاري في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويعد رونالدو الهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي وصاحب الرقم القياسي في عدد المشاركات، بعدما سجل 146 هدفا خلال 234 مباراة دولية، وكانت آخر مشاركاته أمام ويلز في 24 سبتمبر الماضي، حين فازت البرتغال بهدف دون رد.