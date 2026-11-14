على ملعب براغا، افتتح بيير-إيميل هويبيرغ التسجيل للدنمارك من ركلة جزاء في الدقيقة 43، قبل أن يضيف راسموس هويلوند هدفين في الدقيقتين 49 و57، ثم اختتم يواكيم أندرسن الرباعية في الدقيقة 75.

وسجل برناردو سيلفا هدف البرتغال الوحيد في الوقت بدل الضائع (90+4).

ورغم الخسارة، حافظ منتخب البرتغال على صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة وضمانها التأهل إلى ربع النهائي، بينما رفعت الدنمارك رصيدها إلى 9 نقاط في المركز الثاني.

وقبل انطلاق المباراة، كرّمت البرتغال نجمها كريستيانو رونالدو الذي أعلن اعتزاله الدولي في سبتمبر الماضي بعد خلاف مع المدرب جورجي جيسوس، فقد دخل اللاعبون مرتدين قمصانا تحمل الرقم 7، في ظل أرقامه القياسية مع المنتخب: 234 مباراة و146 هدفا.

ويُعد هذا الفوز الأكبر تاريخيا للدنمارك على البرتغال، وهو الخامس لها في مواجهاتهما المباشرة.

وفي المباراة الأخرى، فازت النرويج على ويلز 3-1، لترفع رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثالث، فيما بقي ويلز في القاع بـ3 نقاط.

وبذلك ستحدد مواجهة الدنمارك والنرويج في الجولة الأخيرة هوية المنتخب الثاني المتأهل من المجموعة.