ويسعى بطل الدوري الهولندي إلى الحصول على خدمات نجم مانشستر سيتي السابق، البالغ من العمر 35 عاما، في محاولة لإبرام صفقة مدوية تعزز صفوف الفريق.

خلافات داخل غرفة ملابس نابولي

بحسب تقارير، واجه لاعب الوسط البلجيكي صعوبات في التأقلم مع الحياة في مدينة نابولي، كما دخل في خلافات ومشادات داخل غرفة تبديل الملابس مع بعض زملائه في الفريق.

وذكر تقرير نشره موقع "جول" أن مسؤولي آيندهوفن أجروا بالفعل اتصالات مع دي بروين على أعلى المستويات، في خطوة تعكس جدية النادي الهولندي في محاولة ضمه.

ويعتقد مسؤولو آيندهوفن أن لديهم فرصة حقيقية لإقناع النجم البلجيكي بالانتقال إلى الفريق الذي يقوده المدرب بيتر بوس.

علاقة قد تسهل انتقال دي بروين

يملك دي بروين بالفعل صلة بنادي آيندهوفن من خلال إيدي بيبلز، اختصاصي العلاج الطبيعي في النادي الهولندي، الذي عمل معه لسنوات طويلة خلال مشاركاته مع المنتخب البلجيكي، بحسب تقرير لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقد تلعب هذه العلاقة دورا في تسهيل المفاوضات وإقناع اللاعب بخوض تجربة جديدة في هولندا.

وبحسب المعلومات المتداولة، لم يُبد دي بروين موقفا سلبيا تجاه الاتصالات التي أجراها النادي الهولندي، وهو ما يعزز آمال آيندهوفن في إتمام الصفقة.

الراتب العقبة الأكبر أمام الصفقة

من الناحية المالية، قد لا يضطر آيندهوفن إلى دفع مبلغ كبير مقابل الحصول على خدمات دي بروين، نظرا إلى أن عقد اللاعب مع نابولي ينتهي في الصيف المقبل.

لكن الراتب المرتفع للنجم البلجيكي قد يشكل العقبة الرئيسية أمام إتمام الانتقال.

ورغم ذلك، يبدو أن إدارة النادي الهولندي مستعدة لإنفاق مبالغ كبيرة من أجل التعاقد مع لاعب يتمتع بخبرة دي بروين وإمكاناته الفنية، في صفقة قد تمثل إضافة استثنائية للفريق.

وخاض دي بروين 36 مباراة بقميص نابولي، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه.

كما تمكن من تسجيل 4 أهداف في الدوري الإيطالي خلال الموسم الحالي، رغم حالة الغموض التي تحيط بمستقبله مع النادي.

وسيؤدي الرحيل المحتمل لدي بروين إلى إنهاء مغامرته في كرة القدم الإيطالية قبل الموعد المتوقع، بعدما غادر مانشستر سيتي وهو يحظى بمكانة أحد أعظم لاعبي خط الوسط في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.