وسجل صلاح، نجم طرابزون سبور التركي، هدفين في فوز مصر على مالاوي 5-0، الجمعة، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027، ليرفع رصيده إلى 68 هدفا دوليا وفقا للأرقام الجديدة التي اعتمدها فيفا، بعدما كان قد وصل إلى 70 هدفا وتجاوز رصيد حسام حسن البالغ 69 هدفا، استنادا إلى الإحصاءات السابقة للاتحاد الدولي.

وتعود تفاصيل التعديل إلى تقرير نشره فيفا عبر موقعه الرسمي في يونيو 2026، أشار فيه إلى أن صلاح وصل إلى 68 هدفا بقميص المنتخب المصري، عقب تسجيله هدفا في شباك نيوزيلندا خلال كأس العالم 2026، ليصبح على بعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم حسام حسن.

لكن الاتحاد الدولي عاد وعدّل بياناته، ليخفض رصيد صلاح إلى 66 هدفا قبل مواجهة مالاوي، قبل أن يسجل اللاعب هدفين في المباراة ويرفع رصيده مجددا إلى 68 هدفا، ليظل خلف حسام حسن بهدف واحد، بدلا من تجاوزه وفقا للإحصاءات السابقة.

وسلط تقرير فيفا المنشور في يونيو الماضي الضوء على أبرز 5 أهداف في مسيرة صلاح الدولية، مشيرا إلى اقترابه من تحطيم رقم حسام حسن، الذي رحل قبل أيام عن تدريب المنتخب المصري.

وجاء هدف صلاح في شباك نيوزيلندا خلال كأس العالم 2026 على رأس أبرز محطاته، بعدما أسهم في قيادة مصر إلى تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاتها بالمونديال، بنتيجة 3-1.

وصنع صلاح هدف التعادل الذي سجله محمود حسن تريزيجيه، قبل أن يضيف بنفسه الهدف الثاني، بعدما استعاد الفراعنة تقدمهم في المباراة.

كما لعب صلاح دورا حاسما في تأهل مصر إلى كأس العالم 2018، بعد غياب استمر 28 عاما، عندما سجل هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع أمام الكونغو الديمقراطية، بعدما افتتح التسجيل في المباراة التي انتهت بفوز الفراعنة 2-1.

وفي كأس أمم إفريقيا 2017، سجل صلاح هدفا مميزا أمام بوركينا فاسو في الدور قبل النهائي، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يحسم المنتخب المصري تأهله إلى النهائي عبر ركلات الترجيح، التي سجل خلالها قائد الفراعنة إحدى الركلات.

وعلى صعيد تصفيات كأس العالم، سجل صلاح أربعة أهداف في فوز مصر على جيبوتي 6-صفر، محققا أول رباعية دولية في مسيرته، كما تجاوز محمد أبو تريكة ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب المصري في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وعاد صلاح ليسجل هدفين في الفوز على جيبوتي 3-صفر بمباراة الإياب، لتضمن مصر التأهل إلى كأس العالم 2026، ويرفع اللاعب رصيده إلى 20 هدفا في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.

ورغم الأرقام القياسية العديدة التي حققها صلاح بقميص المنتخب المصري، لا يزال لقب الهداف التاريخي للفراعنة بحوزة حسام حسن، في انتظار ما ستسفر عنه المباريات المقبلة لقائد المنتخب في سباقه نحو الرقم القياسي.