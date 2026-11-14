وجاء احتفال صلاح عقب تسجيله هدفين في مواجهة مالاوي، ليساهم في تحقيق فوز مهم للمنتخب المصري بنتيجة 5-0.

وتجاوز صلاح بالهدفين في مرمى مالاوي رقم حسام حسن المدرب السابق للمنتخب المصري والذي توقف عند 69 هدفا.

وحظيت الصورة التي نشرها صلاح على حسابه في "إنستغرام" بتفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، في تأكيد جديد على مكانة اللاعب بوصفه أحد أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم المصرية، وعلى قدرته المستمرة على تحطيم الأرقام القياسية.

وبدأت رحلة صلاح قبل أكثر من عقد، عندما كان موهبة شابة في صفوف نادي المقاولون العرب، قبل أن يتحول تدريجيا إلى أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

ويعد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب "الفراعنة" في كأس العالم بثلاثة أهداف في نسختي 2018 و2026.