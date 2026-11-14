وذكرت لجنة الانضباط بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، مساء الجمعة، أن العقوبة تمثل الحد الأقصى المسموح به وفقا للوائح، بالنظر إلى المخالفة التي ورد وصفها في تقرير حكم المباراة.

وتعرض دي ميجيل لأزمة قلبية عقب تدخل أوونو خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل 2-2 في دوري الدرجة الثانية الإسباني، في الثاني من نوفمبر الجاري.

وتلقى العلاج داخل الملعب، قبل نقله على محفة إلى المستشفى، حيث فارق الحياة في اليوم التالي عن عمر 30 عاما.

وأشهر الحكم مانويل أنخيل بيريز هرنانديز البطاقة الحمراء في وجه أوونو بسبب التدخل، وأشار في تقرير المباراة إلى أن الحارس تدخل بقوة مفرطة.

وأعرب أوونو، البالغ من العمر 25 عاما، عن حزنه الشديد عقب وفاة دي ميجيل، ويتلقى حاليا دعما نفسيا ورعاية طبية من ناديه، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ونفى كارليس مانسو، مدرب أندورا، التقارير التي تحدثت عن تفكير الحارس في اعتزال كرة القدم.