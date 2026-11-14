ولن يكون أمام المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 54 عاما أي وقت لإضاعته، إذ تنتظره بداية شديدة الصعوبة، عندما يواجه مانشستر يونايتد غريمه التقليدي ليفربول على ملعب "أنفيلد" يوم الأحد بعد المقبل، قبل أن يسافر إلى البرتغال لمواجهة سبورتينغ لشبونة بعد ثلاثة أيام فقط.

ومع تراجع مانشستر يونايتد إلى منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، واحتلاله المركز السابع عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا، تبدو الأسباب وراء التعاقد مع بوكيتينو واضحة.

وسيتولى المدرب السابق لتوتنهام وتشيلسي وباريس سان جيرمان المهمة خلفا لمايكل كاريك، بموجب عقد يمتد لعامين ونصف العام.

وسلط تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية الضوء على 4 ملفات عاجلة تنتظر بوكيتينو وجهازه الفني لإعادة "الشياطين الحمر" إلى طريق الإنجازات:

1. استعادة عقلية الانتصارات

تحقيق الانتصارات لإخراج مانشستر يونايتد من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي يجب أن يكون الأولوية الأولى لبوكيتينو.

فكل شيء داخل نادي كرة القدم يتأثر بالنتائج التي يحققها الفريق على أرض الملعب، وقد ترك التراجع المهين لمانشستر يونايتد هذا الموسم تداعيات واسعة في ملعب "أولد ترافورد" ومركز تدريبات كارينغتون.

ويعاني اللاعبون بوضوح من تراجع الثقة بالنفس، وهو ما زاد من سوء الأداء وأدى إلى تحقيق فوز واحد فقط في آخر عشر مباريات بالدوري الإنجليزي، جاء على حساب إيبسويتش تاون الصاعد حديثا، وهو ما يمثل أسوأ بداية لمانشستر يونايتد منذ 40 عاما.

ويعد المدافع البرتغالي ديوغو دالوت مثالا واضحا على الأزمة النفسية التي يعيشها الفريق.

فقد احتفل مشجعو مانشستر يونايتد بقرار استبداله خلال التعادل المثير 4-4 أمام أستون فيلا الأسبوع الماضي.

وبدا دالوت محبطا للغاية أثناء مغادرته ملعب أولد ترافورد للانضمام إلى منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولي.

كما انقلب مشجعو مدرج "ستريتفورد إند" على اللاعبين، بعدما أصبحت الأجواء مشحونة للغاية عقب الهزيمة على أرض الفريق أمام بورنموث بثلاثة أهداف دون رد في نهاية الشهر الماضي.

2. معالجة أزمة الإصابات واللياقة البدنية

حقق مايكل كاريك بداية جيدة في منصبه، بعدما خسر مباراتين فقط من أصل 17 مباراة قاد خلالها الفريق في النصف الثاني من الموسم الماضي، وهو ما ساعده على الحصول على عقد لمدة عامين.

لكن مانشستر يونايتد عانى تحت قيادته هذا الموسم بسبب مجموعة من المشكلات، أبرزها سوء التعاقدات والإصابات وضعف اللياقة البدنية، وهي ملفات يتعين على بوكيتينو محاولة معالجتها.

ولن يكون بوسع المدرب الأرجنتيني فعل الكثير بشأن التعاقدات حتى فتح سوق الانتقالات الشتوية في يناير، عندما ستتاح للنادي فرصة تصحيح خطئه بعدم التعاقد مع بدائل في مركزي الظهير الأيسر والمهاجم الصريح خلال الصيف الماضي.

وقد ظهرت العواقب السلبية لهذا القرار بوضوح عندما تعرض كل من لوك شاو وبنيامين سيسكو للإصابة.

إلا أن بوكيتينو يستطيع العمل على تحسين أداء لاعبي خط الوسط الذين تعاقد معهم النادي مقابل 155 مليون جنيه إسترليني، وهم كارلوس باليبا، بعد تعافيه من الإصابة، ويوري تيليمانس وأندري سانتوس.

كما سيكون مطالبا باستخراج أفضل ما لدى تشكيلة مانشستر يونايتد التي كانت جيدة بما يكفي لإنهاء الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي الممتاز.

3. إعادة برونو فرنانديز إلى أفضل مستوياته

أدت مشكلات مانشستر يونايتد هذا الموسم إلى اضطرابات داخل غرفة الملابس، وكان أبرزها ما يتعلق بقائد الفريق البرتغالي برونو فرنانديز.

ولم يكن خبر رفض فرنانديز أحدث عرض قدمه النادي لتجديد عقده مفاجئا، بالنظر إلى التراجع الكبير الذي شهده مستواه مقارنة بالموسم الماضي.

وسيكون على بوكيتينو إيجاد طريقة لاستعادة أفضل مستويات اللاعب الذي يمكن اعتباره أحد أهم نجوم مانشستر يونايتد، وإعادة بناء العلاقة الإيجابية بينه وبين الفريق.

فبعدما سجل فرنانديز رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي الممتاز لعدد التمريرات الحاسمة، وحصد سلسلة من جوائز أفضل لاعب خلال الموسم الماضي، شهد مستواه تراجعا حادا.

وعانى اللاعب البرتغالي من إصابة تعرض لها خلال كأس العالم، قبل أن يتلقى ضربة معنوية غير معتادة عندما جلس على مقاعد البدلاء خلال الهزيمة أمام بورنموث.

ولم يكن فرنانديز، البالغ من العمر 32 عاما، معروفا بقدرته على إخفاء مشاعره أو استيائه.

وقد وجه انتقادات إلى خطط كاريك التكتيكية عقب الهزيمة أمام كومو في دوري أبطال أوروبا، في موقف شكل ضربة كبيرة للمدرب.

وبينما ستحاول إدارة مانشستر يونايتد إقناع فرنانديز بتوقيع عقد جديد يتناسب مع هيكل الرواتب المخفض الذي يعتمده النادي، ومع اقتراب اللاعب من بلوغ 33 عاما العام المقبل، فإن بوكيتينو سيكون مطالبا بإعادة إشعال الحماس لدى قائده.

4. إصلاح خط الدفاع

بصفته مدافعا سابقا، لن يحتاج بوكيتينو إلى من يذكره بأن استقبال 15 هدفا في آخر خمس مباريات أمر غير مقبول.

فقد استقبل مانشستر يونايتد 30 هدفا في مختلف المسابقات هذا الموسم، وهو أكبر عدد من الأهداف تستقبله شباك أي فريق في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، باستثناء لانس الفرنسي.

وكان الأداء الدفاعي للفريق سيئا للغاية، إذ استقبل أهدافا خلال الثواني الأولى من مبارياته أمام أتلتيكو مدريد وكومو وأستون فيلا.

ولو نجح مانشستر يونايتد في الحفاظ على تقدمه ومنع هدفي التعادل المتأخرين أمام إيفرتون وتوتنهام، لكان قد حصل على أربع نقاط إضافية.

وكانت هذه النقاط كافية لوضع الفريق في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بدلا من وجوده في منطقة الهبوط.

وزادت الإصابات والغيابات من تعقيد الأزمة الدفاعية، فقد اضطر الجهاز الفني إلى الاعتماد على عدد من اللاعبين في مركز الظهير الأيسر بصورة مؤقتة بسبب غياب لوك شاو وباتريك دورغو.

كما لم تساعد العودة المتأخرة لماتياس دي ليخت، ولا البطاقة الحمراء غير الضرورية التي حصل عليها ليساندرو مارتينيز أمام تشيلسي، على تحقيق الاستقرار الدفاعي.

وتأثر الحارس سيني لامينس أيضا بحالة الاضطراب الدفاعي، فبعدما قدم مستويات هادئة وواثقة خلال الموسم الماضي، أصبح يبدو أكثر ارتباكا خلف خط دفاع يعاني من كثرة الأخطاء والتغييرات المستمرة.

وقدم الحارس، على الأرجح، أسوأ مبارياته خلال مواجهة أستون فيلا الأسبوع الماضي.

ولن يجد بوكيتينو اختبارا أصعب من مواجهة ليفربول على ملعب أنفيلد في أول مباراة له.

ويدرك المدرب الأرجنتيني أن الخطوة الأولى نحو تحسين نتائج مانشستر يونايتد يجب أن تبدأ باستعادة الصلابة الدفاعية والقدرة على منع استقبال الأهداف.