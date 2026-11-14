وخاض منتخب الأرجنتين المواجهة الأولى منذ إعلان نجمه ليونيل ميسي اعتزاله اللعب دوليا مطلع الشهر الماضي.

وافتتح الأرجنتيني ليوناردو باليردي التسجيل لأوروغواي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 48، وضاعف ماكسيميليانو أراوخو النتيجة بعد 5 دقائق، تحت قيادة المدرب الجديد دييغو فورلان، فيما سجل جوليان ألفاريز هدف الأرجنتين الوحيد في الدقيقة 73.

وشهدت المباراة بداية مرحلة جديدة للمنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل سكالوني، الذي مدد عقده حتى عام 2030 في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وألقى غياب ميسي بظلاله على الأجواء في المدرجات، التي لم تمتلئ على غير المعتاد، رغم ارتداء معظم الجماهير قمصان المنتخب الأرجنتيني التي تحمل الرقم 10 الشهير للنجم المعتزل.

وقرر سكالوني عدم منح الرقم لأي لاعب خلال المباراة، مؤكدا أنه لم يحدد بعد من سيخلف ميسي، وأنه يفضل إبقاء القميص شاغرا في الوقت الحالي.

ويبحث المنتخب الأرجنتيني عن استعادة توازنه عندما يواجه كوستاريكا في قرطبة الثلاثاء المقبل، فيما تستضيف أوروغواي منتخب جمهورية الدومينيكان في اليوم ذاته.