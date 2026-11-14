دخل الفراعنة المباراة بضغط هجومي مبكر، وتمكن ناصر ماهر من افتتاح التسجيل في الدقيقة 6 مستغلا عرضية من محمد هاني، ليدشن بذلك رصيده الدولي الأول في مباراته الخامسة مع الفريق.

ولم تمر سوى 4 دقائق حتى ضاعف عمر مرموش النتيجة إثر خطأ دفاعي.

ومع تقدم الوقت، زادت خطورة المنتخب المالاوي، لكن الحارس مصطفى شوبير تألق في التصدي لهجمتين خطيرتين للحفاظ على نظافة شباكه. وقبل نهاية الشوط الأول، تحديدا في الدقيقة 38، عاد محمد هاني ليسجل الهدف الثالث بتسديدة صاروخية من اللمسة الأولى.

صلاح يدخل التاريخ

وفي الشوط الثاني، واصل النجم محمد صلاح إنجازاته التهديفية؛ حيث أحرز الهدف الرابع في الدقيقة 84، ليرفع رصيده إلى 69 هدفا معادلا بذلك رقم المدرب السابق حسام حسن.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل اختتم صلاح الخماسية من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليصل إلى هدفه الدولي رقم 70، وينفرد بصدارة قائمة هدافي المنتخب المصري عبر التاريخ.

بهذا الانتصار الكبير، رفع المنتخب المصري رصيده إلى 7 نقاط ليحتل صدارة المجموعة الثانية، بفارق 4 نقاط عن أنغولا صاحبة المركز الثاني والتي تلعب السبت مع منتخب جنوب السودان متذيل الترتيب بلا نقاط.

أما منتخب مالاوي فتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددا في الجولة الرابعة يوم 17 نوفمبر الجاري.