ويتولى بوتشيتينو مهامه في 18 نوفمبر، بعد قيادة منتخب الولايات المتحدة في مباراتيه المقبلتين أمام هايتي.

وقال مان يونايتد إنه توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأميركي لكرة القدم يقضي بإعفاء المدرب وطاقمه من مهامهم عقب المباراتين.

ويتسلم المدرب الأرجنتيني فريقا يقبع في منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز، لتكون أولى مهامه إبعاده عن المراكز المهددة بالهبوط.