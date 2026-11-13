وأوضح نادي "الشياطين الحمر" في بيان أن مدرب المنتخب الأميركي سيتسلم مهامه اعتبارا من 18 نوفمبر الحالي خلفا لمايكل كاريك الذي أُقيل من منصبه الخميس.

ويوجد الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في منطقة الهبوط بعد أسوأ بداية له في المسابقة منذ 4 عقود من الزمن.

وقال الاتحاد الأميركي لكرة القدم إن بوتشيتينو سيقود منتخب الولايات المتحدة في مباراتيه القادمتين ضد هايتي قبل انضمامه إلى مانشستر يونايتد.

ومن جانبه، قال مانشستر يونايتد في بيان "توصل النادي إلى اتفاق مع الاتحاد الأميركي لكرة القدم على إعفاء ماوريسيو وطاقمه من مهامهم بعد انتهاء مسؤولياتهم مع المنتخب الأميركي".

يشار إلى أن ماوريسيو كان قد درب فريق توتنهام هوتسبرز في بطولة الدوري الإنجليزي، قبل أن ينتقل لتدريب المنتخب الأميركي.

وكان ماوريسيو بوتشيتينو قد رحب، في وقت سابق، بأي فرصة للعودة إلى البريميرليغ.