وكان من المقرر أن يسافر منتخب أستراليا، التي ستواجه قطر وديا في الدوحة في وقت لاحق من اليوم، إلى الأردن لخوض مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء.

ونقلت المباراة بعدما قالت رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في أستراليا الأسبوع الماضي إن اللاعبين عبروا "بأغلبية ساحقة" عن رأيهم بضرورة نقل المباراة.

وقال مارتن كوجيلر، الرئيس التنفيذي للاتحاد الأسترالي، في بيان "نحن ممتنون جدا للاتحاد الأردني لكرة القدم لموافقته على نقل المباراة".

وأضاف "ندرك مدى تطلع الأردن وجماهيره لاستقبال المنتخب الأسترالي في عمّان.. كان الحوار مع الاتحاد الأردني منفتحا ومحترما وتعاونيا بامتياز. لقد كانوا مضيفين رائعين في عمّان هذا الأسبوع، وأشكرهم على احترافهم ومرونتهم. ونتطلع إلى الترحيب بالأردن في أستراليا في المستقبل".

وفي الأسبوع الماضي، ألغى الأردن أيضا مباراته الودية أمام إندونيسيا بناء على طلب الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم.

وشن الأردن ضربات جوية على ما قال إنها مواقع لعناصر من تنظيم داعش في سوريا المجاورة أواخر الشهر الماضي، ردا على هجوم استهدف كنيسة وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 40 آخرين.

وتندر مثل هذه الهجمات في الأردن، الذي يعد حليفا وثيقا للولايات المتحدة. لكن مديرية الأمن العام الأردنية قالت إن رجل أمن قتل وأصيب آخر بجروح في هجوم بأداة حادة في العاصمة عمّان.

وكان من المفترض أن تكون المباراتين الوديتين ضد قطر والأردن جزءا من استعدادات أستراليا لكأس آسيا 2027، التي تم تأجيلها حتى ديسمبر من العام المقبل عقب الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على السعودية البلد المضيف.