وقلبت إيطاليا الطاولة على فرنسا بفوز بنتيجة 3-1 على ملعب سان سيرو في ميلانو، بالجولة الخامسة قبل الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.

وفرض مهاجم إنتر ميلان الشاب الواعد بيو إسبوزيتو (21 عاما) نفسه نجما للقاء، بتسجيله هدفين (26 و75 من ركلة جزاء)، وتكفل زميله السابق المعار إلى لاتسيو دافيدي فراتيزي بالثاني (63)، ردا على هدف السبق المبكر لفرنسا من مهاجم بايرن ميونيخ الألماني مايكل أوليسيه (10).

وبات في رصيد إسبوزيتو الآن 9 أهداف في 14 مباراة دولية.

وكان الفرنسيون بحاجة إلى نقطة واحدة فقط لضمان أحد المركزين الأولين المؤهلين إلى ربع النهائي، إلا أن رجال المدير الفني روبرتو مانشيني قلبوا الطاولة على ضيوفهم وانتزعوا الصدارة برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن أبطال العالم مرتين، وبفارق نقطة عن بلجيكا الثالثة الفائزة على تركيا متذيلة الترتيب 2-1.

وهي الخسارة الاولى لفرنسا بقيادة زيدان، الذي حل بدلا من ديدييه ديشامب عقب المونديال، بعد 3 انتصارات وتعادل فرضته إيطاليا عليهم 1-1 في باريس في الجولة الثالثة.

وستكون الجولة السادسة الأخيرة حاسمة الأحد المقبل، حيث تحل إيطاليا ضيفة على بلجيكا، في حين تلعب فرنسا مع ضيفتها تركيا، التي هبطت إلى المستوى الثاني.