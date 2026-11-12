وقال النادي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "يمكننا تأكيد رحيل مايكل كاريك عن منصبه مدربا للفريق الأول للرجال".

وكان كاريك (45 عاما)، لاعب وسط يونايتد السابق، قد قاد الفريق إلى احتلال المركز الثالث بصورة لافتة في الموسم الماضي، لكنه أخفق في مواصلة النتائج الإيجابية خلال الموسم الحالي، إذ لم يحقق الفريق سوى فوز واحد في أول 10 مباريات بالدوري، مقابل 5 تعادلات و4 هزائم.

وأبقت هذه النتائج مانشستر يونايتد في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط، ضمن مراكز الهبوط، وزادت الضغوط على كاريك، الذي خاض موسمه الأول الكامل على رأس الجهاز الفني للفريق.

وسيترك رحيل كاريك منصب المدير الفني لمانشستر يونايتد شاغرا، وهو أحد أكثر المناصب صعوبة وضغطا في كرة القدم الإنجليزية.

ومنذ اعتزال المدرب الاسكتلندي أليكس فيرغسون عام 2013، أخفق يونايتد في استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم تعاقب عدد من المدربين البارزين على قيادته، من بينهم الهولندي لويس فان غال والبرتغالي جوزيه مورينيو.

ترجح العديد من التقارير الصحفية تولي الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني الحالي لمنتخب الولايات المتحدة الأميركية، المسؤولية بعد رحيل كاريك.