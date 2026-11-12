تصدر المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، تقييمات موقع "سوفاسكور" في الدوري التركي الممتاز، بعد مرور 11 جولة، بمتوسط بلغ 7.95 من 10. وجاء النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم غلطة سراي، في المركز الثاني بمتوسط 7.89.
وسجل صلاح الهدف الثاني لطرابزون سبور في الدقيقة 34 من مواجهة ألانيا سبور، التي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون مقابل.
ورفع اللاعب بذلك رصيده إلى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم، كما حصل على تقييم 8.5، وهو الأعلى بين لاعبي الفريقين.
حارسان يكملان المراكز الأربعة الأولى
وجاء الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى طرابزون سبور، في المركز الثالث بمتوسط تقييم بلغ 7.86، تلاه البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى فنربخشة، بمتوسط 7.78.