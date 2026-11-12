وسجل صلاح الهدف الثاني لطرابزون سبور في الدقيقة 34 من مواجهة ألانيا سبور، التي انتهت بفوز فريقه بهدفين دون مقابل.

ورفع اللاعب بذلك رصيده إلى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم، كما حصل على تقييم 8.5، وهو الأعلى بين لاعبي الفريقين.

حارسان يكملان المراكز الأربعة الأولى

وجاء الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى طرابزون سبور، في المركز الثالث بمتوسط تقييم بلغ 7.86، تلاه البرازيلي إيدرسون، حارس مرمى فنربخشة، بمتوسط 7.78.