وفي وقت سابق، ذكر موقع "ذي أثلتيك"، ومنصة "يو أس سوكر كولكتيف"، نقلا عن مصادر من دون الكشف عن هويتها، أن اللاعبين أبلغوا بالقرار قبل أيام معدودة من البطولة التي تنطلق يوم 19 نوفمبر الجاري، ثم أكد الاتحاد ذلك في رسالة اطلعت عليها "فرانس برس".

وجاء في رسالة الاتحاد الأميركي لكرة القدم: "نكتب إليكم لإبلاغكم بالقرار الصعب المتمثل في إلغاء معسكرنا التحضيري لكأس العالم ومشاركتنا المقررة في البطولة".

وأضافت الرسالة: "نحن فخورون جدا بالتحضيرات التي قام بها لاعبونا ومدربونا لتمثيل الولايات المتحدة في كأس العالم، لكن، وفي ضوء الظروف الحالية، بما في ذلك تحذير السفر من المستوى الثالث الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية بشأن قطر، والتوجيهات ذات الصلة لموظفي السفارة وعائلاتهم، لم يعد بإمكاننا المشاركة في البطولة".

وتابع الاتحاد: "ستبقى سلامة لاعبينا وأفراد جهازنا الفني والإداري دائما على رأس أولوياتنا".

وتأثرت عدة أحداث رياضية في الشرق الأوسط بالصراع الذي اندلع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وكان من المفترض أن يكون المنتخب الأميركي واحدا من بين 48 منتخبا في مونديال تحت 17 سنة، ضمن مجموعة تضم مونتينيغرو وتشيلي والجزائر.

وأصبحت البطولة تقام سنويا اعتبارا من العام الماضي، على أن تستضيفها قطر لمدة 5 سنوات متتالية.

وعند إعلانه قرار اختيار الدولة المضيفة في عام 2024، قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن اعتماد دولة مضيفة واحدة لعدة نسخ يهدف إلى الاستفادة من "البنية التحتية الكروية القائمة بما يخدم كفاءة تنظيم البطولة والاستدامة".