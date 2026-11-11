ولم يسافر يامال مع منتخب إسبانيا لمواجهة التشيك في دوري الأمم الأوروبية، الخميس، بسبب مشكلة في الركبة، لكن من المتوقع أن يكون لاعب برشلونة الإسباني جاهزا لمباراة إنجلترا الأحد.

وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي، الأربعاء: "قيّم الجهاز الطبي للمنتخب حالة يامال وقررنا أن الأفضل هو الاستمرار في برنامجه العلاجي مع ناديه لتفادي إرهاق السفر".

وشدد المدرب على أن "لامين لا يتمتع بأي امتيازات خاصة، فلو كان الأمر يتعلق بأي لاعب آخر لاتخذنا نفس القرار".

وأضاف دي لا فوينتي بغضب: "أكثر ما يؤلمني هو الكذب وعدم المصداقية واختلاق الأمور، لذلك كشفت عن تفاصيل ربما كان ينبغي ألا أفصح عنها، لكنها الطريقة الوحيدة لكي تصل الحقيقة إلى الناس، لكن أكره كل من يحاول الكذب والخداع".

وأشار المدرب الإسباني إلى أنه يتابع حالة يامال بالتواصل يوميا مع اللاعب.

والإثنين أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن يامال شعر بآلام في ركبته اليمنى، عقب فوز فريقه برشلونة على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في الدوري الإسباني، الأحد.

كما تأخر أيضا انضمام ميكيل أويارزابال قائد ريال سوسيداد لمعسكر المنتخب بسبب معاناته نزلة برد.

ويعتلي منتخب إسبانيا بطل العالم صدارة مجموعته في دوري الأمم بـ12 نقطة، محققا العلامة الكاملة بالفوز في 4 مباريات، ليتفوق بفارق 3 نقاط عن إنجلترا ويضمن تأهله لدور الثمانية.

في المقابل، يمتلك منتخب كرواتيا 3 نقاط، يليه التشيك في ذيل الترتيب من دون رصيد.