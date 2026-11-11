ووجه أبو ريدة، خلال مؤتمر تقديم الجهاز الفني الجديد الأربعاء، الشكر إلى حسام حسن وشقيقه إبراهيم وأعضاء الجهاز السابق.

وأوضح أن الاتحاد المصري للكرة ينتظر من ماهر مواصلة ما حققه سلفه والبناء عليه لتحقيق نتائج أفضل.

من جانبه، أشاد ماهر بعمل حسام حسن، مؤكدا أنه يسعى إلى استكمال ما بدأه وإضافة أفكار فنية جديدة. ووصف ضيق الوقت بأنه أبرز تحدياته قبل أول اختبار رسمي، معولا على خبرة اللاعبين وقدرتهم على استيعاب تعليماته.

ويلتقي منتخب مصر نظيره المالاوي يومي 13 و17 نوفمبر، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات. ويتصدر الفراعنة المجموعة الثانية بأربع نقاط، بفارق الأهداف عن أنغولا، فيما تملك مالاوي ثلاث نقاط.