وقال مدير الإعلام في الاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد خلف، إنه لا توجد أي مفاوضات مع حسام حسن حتى الآن، مؤكدا أن "ما يتم تداوله في هذا الشأن لا يتجاوز كونه أنباء متداولة في وسائل الإعلام، دون وجود أي تحركات أو إجراءات رسمية".

وأضاف خلف في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا توجد أي مفاوضات أو أمور رسمية حتى هذه اللحظة، فالحديث عن حسام حسن متداول في المواقع الإخبارية فقط، ولا يستند إلى أي شيء رسمي".

وأوضح مدير إعلام الاتحاد العراقي أن "الأسترالي غراهام أرنولد لا يزال مرتبطا بعقد مع الاتحاد حتى فبراير 2027"، مشيرا إلى أن "حسم الرؤية بشأن مستقبل الجهاز الفني سيكون عقب انتهاء البطولة الرباعية، من خلال اجتماع يعقده الاتحاد لتقييم المرحلة المقبلة".

وقال خلف: "أرنولد مستمر مع المنتخب في هذه البطولة، وبعد انتهائها سيجلس الاتحاد ويناقش رؤيته للمرحلة المقبلة، لكن لا توجد أي أمور رسمية تخص حسام حسن".

وكان الاتحاد العراقي قد مدد تعاقده مع أرنولد في أغسطس الماضي لمدة 6 أشهر، بعدما قاد العراق للتأهل إلى كأس العالم 2026، للمرة الأولى منذ 40 عاما.

ويستعد المنتخب العراقي لخوض بطولة رباعية تستضيفها مدينة البصرة خلال الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة منتخبات إيران وفلسطين ولبنان، على ملعب البصرة الدولي.

وتأتي الأنباء المتداولة بشأن اهتمام الاتحاد العراقي بحسام حسن بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم، أول أمس، إنهاء التعاقد معه وتوجيه الشكر إلى الجهاز الفني المعاون، وتكليف علي ماهر بتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.