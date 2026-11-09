وشهدت القائمة عودة حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي وثنائي الزمالك محمود حمدي "الونش" ومحمد شحاتة، بالإضافة لضم مهاجم مودرن محمود ممدوح للمرة الأولى.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد عيّن ماهر مديرا فنيا للمنتخب مساء السبت عقب توجيه الشكر لحسام حسن الذي تمت إقالته بعد جدل كبير حول أمور انضباطية في الأيام الأخيرة.

وجاء قائد المنتخب ومهاجم طرابزون سبور التركي محمد صلاح على رأس القائمة التي شهدت أيضا عودة محمود حسن "تريزيغيه" جناح الرياض السعودي وناصر ماهر لاعب وسط بيراميدز.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى البطولة التي تقام في كينيا وتنزانيا وأوغندا الصيف المقبل برصيد 4 نقاط من تعادل سلبي مع أنغولا بالقاهرة، وفوز 5-0 على جنوب السودان في جوبا.

ومن المنتظر أن يستضيف مالاوي بالقاهرة في 13 نوفمبر قبل أن يلتقيا مجددا في ليلونغوي بعدها بأربعة أيام.

وفي ما يلي التشكيلة كاملة للمنتخب المصري:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، المهدي سليمان (الزمالك)، مصطفى شوبير (الأهلي)، محمد علاء (سيراميكا كليوباترا).

- الدفاع: محمود حمدي "الونش" (الزمالك)، حسام عبدالمجيد (لودوغوريتس رازغراد البلغاري)، رامي ربيعة (العين الإماراتي)، محمد عبدالمنعم (نيس الفرنسي)، محمود مرعي (بيراميدز)، محمد هاني (الأهلي)، كريم حافظ (بيراميدز)، أحمد فتوح (الزمالك)، طارق علاء (زد).

- الوسط: مروان عطية (الأهلي)، مهند لاشين (بيراميدز)، محمود صابر (بيراميدز)، محمد شحاتة (الزمالك)، ناصر ماهر (بيراميدز)، إبراهيم عادل (نورشيلاند الدنماركي)، محمود حسن "تريزيغيه" (الرياض السعودي)، أحمد سيد "زيزو" (الأهلي)، هيثم حسن (سلتيك الاسكتلندي).

- الهجوم: محمد صلاح (طرابزون سبور التركي)، عمر مرموش (توتنهام الإنجليزي)، حمزة عبدالكريم (برشلونة الإسباني)، محمود ممدوح (مودرن سبورت).