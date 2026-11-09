وصنع ألفاريز هدف التقدم الذي سجله جوليانو سيميوني، لكنه أهدر عدة فرص محققة، في الوقت الذي سجل فيه فيرمين لوبيز هدفي برشلونة، ليقود فريقه إلى قلب تأخره وتحقيق فوز ثمين على ملعب ميتروبوليتانو.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدم جوليان مباراة جيدة، وبالإضافة إلى الفرص التي سنحت له، شارك في العديد من الهجمات الأخرى. لقد صنع هدف جوليانو، كما أرسل كرة عرضية أتاحت فرصة لأليكس باينا. كنا جميعا نتمنى أن يسجل، لكننا سنصبر عليه لأنه لاعب رائع".

وأضاف: "نحبه، وإذا أردنا تحقيق أهدافنا، فإننا نحتاج إلى جوليان في أفضل حالاته، وإلا فلن نتمكن من الوصول إليها".

وكان ألفاريز قد تعرض لصافرات استهجان من جماهير أتلتيكو في بداية الموسم، عقب محاولته الانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية، قبل أن يعتذر لاحقا للجماهير، فيما حرص سيميوني على إدارة مشاركاته بحذر في بعض الفترات. لكنه بدأ المباريات الخمس الأخيرة لفريقه في جميع المسابقات، وسجل خلالها هدفين.

وأبدى سيميوني رضاه عن أداء فريقه رغم الهزيمة، قائلا: "كان أداء استثنائيا، ولا أستطيع توجيه اللوم إلى اللاعبين. قدمنا المباراة التي أردناها، وضغطنا بشكل جيد في الشوط الأول وبإيقاع قوي، لكننا لم نكن بنفس الفاعلية أمام المرمى التي أظهرناها في مباريات أخرى. برشلونة يتميز بهذه الناحية، فقد سنحت له فرص واضحة أقل منا، لكنه استغل الفرص التي حصل عليها".