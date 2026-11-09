افتتح أتلتيكو مدريد التسجيل في الدقيقة 10 عبر جوليانو سيميوني، بعد تمريرة عرضية من خوليان ألفاريز، الذي كان قد أهدر فرصة سابقة.

وأنهى برشلونة الشوط الأول بهدف تعادل سجله فيرمين لوبيز في الدقيقة 45، بعد تسديدة مرتدة إثر انطلاقة قوية من بيدري.

وفي الشوط الثاني، فرض برشلونة سيطرته، وأضاف فيرمين هدفه الثاني في الدقيقة 66، بعد تمريرة حاسمة من لامين يامال، ليمنح فريقه فوزا وصفه المدرب هانز فليك بالمستحق، بعد شوط أول لم يكن مثاليا.

حافظ برشلونة على فارق 3 نقاط في الصدارة، فيما بقي أتلتيكو في المركز الثالث برصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد الثاني، الذي فاز 3-0 على بلنسية السبت.