واستعرض تاشيما، في مقابلة مع صحيفة "سبورتس نيبون" اليابانية نشرت الأحد، برنامجه الانتخابي استعدادا لانتخابات رئاسة الفيفا المقررة في مارس المقبل، مؤكدا عزمه إحداث تغييرات في المنظمة.

وكان تاشيما قد أعلن، الخميس الماضي، نيته الترشح للمنصب، ليصبح أول ياباني يسعى إلى تولي رئاسة الهيئة الكروية الأهم في العالم.

وقال المسؤول الياباني: "تلقيت العديد من الرسائل التي تقول: شكرا لك على التعبير عن رأيك"، مضيفا أن رؤساء ومسؤولين في اتحادات وطنية من ثماني دول تواصلوا معه، بينها دول من خارج آسيا.

وأوضح أنه لم يتلق حتى الآن أي تأييد رسمي، لكنه أشار إلى وجود ردود فعل إيجابية، قائلا: "نظرا لضيق الوقت، ولأنني لا أريد أن تتعطل مسيرتي بسبب إجراءات ورقية غير مكتملة، أرغب في الحصول على دعم من ستة اتحادات على الأقل".

ويحتاج تاشيما إلى ترشيحات من خمسة اتحادات وطنية على الأقل لاستيفاء شروط الترشح، فيما يتعين على المرشحين تقديم ترشيحاتهم بحلول 18 نوفمبر الجاري، لخوض الانتخابات التي يسعى فيها إنفانتينو إلى الفوز بولاية رابعة على رأس الفيفا.

وتعرض إنفانتينو لانتقادات في يوليو الماضي، عقب محاولة غير ناجحة لاستقطاب مستثمرين من القطاع الخاص إلى كيان تجاري جديد تابع للفيفا، يمتلك حقوقا مرتبطة بعدد من المسابقات، بينها كأس العالم.

ورغم الانتقادات، عزز إنفانتينو موقعه في السباق خلال أكتوبر الماضي، بعدما أعلن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأييده علنا، إلى جانب حصوله على دعم من عدة اتحادات وطنية، ضمن عضوية الفيفا البالغة 211 اتحادا.

وقال تاشيما: "سأبقي على ما هو جيد وأغير الأمور السيئة"، مضيفا: "الإيثار هو شعاري.. أعتقد أن فرصتي في الفوز تتراوح بين 20 و30 بالمئة في هذه المرحلة، لكن مع تقدم الحملة الانتخابية، أريد رفع الثقة في شخصي إلى 40 أو 50 بالمئة. أريد حقا تغيير الفيفا".

وكان رامون فيجا، المدافع السابق لنادي توتنهام هوتسبير، أول من أعلن، الشهر الماضي، عزمه منافسة إنفانتينو على رئاسة الفيفا.