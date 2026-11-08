ويضم الجهاز محمد عبد الكريم مدربا عاما، وباسم علي مدربا مساعدا، ومصطفى فتحي مدربا لحراس المرمى، وفق ما أعلنه المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم.

ويتولى محمود سليم وعبد الرحمن الزغبي تحليل الأداء، فيما يتولى الإيطالي ديجو جياتشينو ووائل رأفت تخطيط الأحمال البدنية للاعبين.

وجاء الإعلان بعد يوم من تعيين ماهر خلفا لحسام حسن.

ويواجه منتخب مصر مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر، ومن المنتظر أن يعلن ماهر خلال الساعات المقبلة قائمة اللاعبين المحليين والمحترفين في الخارج الذين سيخوضون المعسكر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



