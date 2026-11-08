ورغم عدم نجاحه في التسجيل خلال تعادل إنتر ميامي مع شارلوت إف سي 3 / 3 أمس السبت، أنهى ميسي البالغ من العمر 39 عاماً الموسم برصيد 26 هدفاً، متفوقا بفارق 4 أهداف على بيتر موسى، و5 أهداف على الإنجليزي سام سيريدج صاحب المركز الثالث.

كما قدم ميسي 17 تمريرة حاسمة، لينهي الموسم برصيد 43 مساهمة تهديفية، وهو الرقم الأعلى في المسابقة.

وأصبح ميسي سادس لاعب فقط يفوز بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الأميركي مرتين، لينضم إلى قائمة تضم مهاجم ساوثهامبتون السابق برادلي رايت فيليبس، والجناح السابق لإيفرتون وبورتسموث بريكي.

ورغم تألق ميسي، اكتفى إنتر ميامي بالمركز الثاني في القسم الشرقي للدوري، خلف ناشفيل، الذي يقوده سام سيريدج.

ويلتقي إنتر ميامي مع كولومبوس كرو في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لكأس الدوري الأميركي، في مواجهة تقام بنظام 3 مباريات، علماً بأن إنتر ميامي توج باللقب في الموسم الماضي، عندما حصل ميسي على جائزة أفضل لاعب في الدوري للموسم الثاني على التوالي.

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