افتتح فيدريكو بالبيردي التسجيل في الدقيقة 28 بتسديدة مباشرة إثر ارتداد محاولة كيليان مبابي من أحد المدافعين. وبعد 8 دقائق فقط، ضاعف ريال تقدمه عندما وصلت عرضية جود بلينجهام، التي غيرت اتجاهها، إلى أردا جولر غير المراقب، ليحولها الدولي التركي بلمسة واحدة من مسافة قريبة إلى داخل الشبكة.

وفي الدقيقة 75، أرسل جولر الكرة إلى مبابي داخل المنطقة، ليتجاوز المهاجم الفرنسي الحارس المتقدم ويضعها في شباك خالية، مؤكدا فوز الضيوف.

وتعرض خوسيه لويس غايا، قائد بلنسية، للطرد في الدقيقة 80 بداعي تدخل عنيف ضد مبابي، لتكتمل الأمسية المخيبة لأصحاب الأرض، الذين لجأوا مرارا للالتحاقا القوية لإيقاف خطورة الزوار دون جدوى.

وفي ظل غياب فينيسيوس جونيور، الذي أدى المباراة الأخيرة من عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات بسبب شد شعر منافس والاعتراض على الحكم، اعتمد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مجددا على يان ديوماندي كجناح أيسر إلى جانب مبابي في الهجوم.

وضم خط الوسط جولر وجود بلينجهام وبرناردو سيلفا وأوريلين تشواميني، بينما واصل القائد بالبيردي، وهو لاعب وسط، مشاركته في مركز الظهير الأيمن.

ويمثل هذا الفوز الخامس على التوالي لنادي ريال مدريد، ليواصل عروضه القوية امتدادا لفوزه في الكلاسيكو على ملعب كامب نو قبل أسبوعين.

ويحتل بلنسية، الذي يدربه خافيير أجيري، المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط، محققا انتصارين فقط في 12 مباراة بالدوري، دون أي فوز على ملعبه هذا الموسم.

ويتساوى ريال مدريد مع برشلونة برصيد 30 نقطة، لكن الأخير يتفوق بفارق الأهداف، ويحل الأحد ضيفا على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث، الذي يتأخر بفارق نقطتين ويملك فرصة تخطي منافسيه في حال الفوز.