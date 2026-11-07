وأوضح الاتحاد المصري في بيان أن مجلس إدارته قرر "تكليف الكابتن علي ماهر بتولي مهام المدير الفني للمنتخب الوطني الأول خلال المرحلة المقبلة". وأشاد بجهودحسام حسن خلال فترة قيادته الفريق، متمنيا له التوفيق في مسيرته المهنية.

وحسم القرار الجدل بشأن مستقبل حسام حسن، بعد ساعات من بيان دعا فيه الاتحاد الجماهير ووسائل الإعلام إلى دعم المنتخب وتجنب التصعيد، من دون أن يتطرق حينها إلى مصير مدربه.

وتنتظر ماهر مباراتان أمام مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر. وكان المنتخب المصري قد استهل مشواره في المجموعة الثانية بالتعادل على أرضه مع أنغولا، ثم فاز على جنوب السودان بخماسية في جوبا.