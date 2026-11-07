وأكد الاتحاد أن "مصلحة المنتخب واستقراره تأتي على رأس أولوياته"، في ظل الأحداث الأخيرة التي تشهدها الكرة المصرية.

وشدد الاتحاد المصري على أن "المرحلة الحالية تتطلب قدرا كبيرا من المسؤولية والتكاتف، بعيدا عن أي انفعال قد يؤثر على تركيز المنتخب واستعداده للاستحقاقات المقبلة"، داعيا الجميع إلى الالتفاف حول "الفراعنة" ودعمهم لتحقيق تطلعات الجماهير.

يأتي البيان بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر منع حسام حسن من الظهور إعلاميا، على خلفية قضايا مثيرة للجدل خارج نطاق الرياضة.

وجاء ذلك وسط أنباء عن وجود اتجاه لإقالة حسام حسن من تدريب المنتخب المصري، إذ أفادت مصادر خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" بوجود توجه داخل اتحاد الكرة لإنهاء مهمته على رأس الجهاز الفني، بعد الأزمات الأخيرة التي أحاطت به.

وأوضحت المصادر أن مباراتي مالاوي ذهابا وإيابا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 قد تكونان الأخيرتين للجهاز الفني الحالي، على أن يتم توجيه الشكر إلى حسام حسن عقب انتهاء المعسكر.

وأضافت أن أسماء عدة مطروحة لخلافته، من بينها حسام البدري وعلي ماهر، مشيرة إلى وجود حالة من الغضب داخل اتحاد الكرة بسبب تسريب أنباء الإقالة إلى وسائل الإعلام قبل الإعلان الرسمي عنها، إذ كان الاتفاق يقضي بالإعلان عن القرار بعد المباراتين المقبلتين.

وأصبح حسام حسن تحت ضغط شديد منذ فترة التوقف الدولي السابقة في أكتوبر، عقب خلافه مع قائد المنتخب محمد صلاح، الذي غادر المعسكر غاضبا، وفق ما أوردته تقارير صحفية، ما دفع رئيس الاتحاد هاني أبو ريدة إلى زيارته في تركيا لمحاولة احتواء الخلاف وتلطيف الأجواء.

ويغيب حسام حسن عن المنطقة الفنية خلال مباراتي مالاوي، بسبب إيقافه ثلاث مباريات من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أن يتولى إدارة المباراتين فنيا من المدرجات.