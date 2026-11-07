وجاءت ذهبيته الثالثة يوم الجمعة 6 نوفمبر، في نهائي 200 متر فراشة ، الذي أنهاه بزمن دقيقة و57.88 ثانية، متقدمًا بفارق 2.44 ثانية على صاحب المركز الثاني. وكان قد فاز قبلها بسباق 100 متر بزمن 52.16 ثانية، ثم سباق 50 مترًا بزمن 24.06 ثانية، ليحصد ألقاب المسافات الثلاث التي خاضها في سباق الفراشة.

وصرح هشام بعد فوزه بالذهبية الثالثة بأن الفوز بالسباقات الثلاثة كان هدفه منذ البداية، وإنه تدرب ووضع خطة لتحقيقه، واصفا ما حدث بأنه "لحظة كبيرة لي ولبلادي."

وكان هشام قد كشف بعد ذهبيته الأولى عن الطريق الطويل الذي قطعه ليصل إلى هذه اللحظة، مؤكدا أنه قبل أربع سنوات، لم يكن قريبًا من هذا المستوى، لكنه واصل العمل والتدريب الشاق يوميًا ليصل إلى مستواه الحالي.