وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن المجموعة الجماهيرية "ذا 1958"، التي تقدم نفسها كمجموعة سرية من جماهير النادي التي تسعى للحفاظ على قيم مانشستر يونايتد وتقاليده، وجهت دعوة للتعبير عن استياءها من إدارة النادي، وذلك خلال المباراة التي ستقام على أرض الفريق ضد أستون فيلا، الأحد.

وفي بيان نشرته المجموعة مساء الجمعة عبر حساب على "إكس" يضم أكثر من 150 ألف متابع، دعت المجموعة الجماهير المتوجهة إلى الملعب لارتداء اللونين الأخضر والذهبي، في إشارة إلى اجترار تاريخ النادي ورفض القيادة الحالية، كما حثتهم على مقاطعة شراء أي منتجات أو خدمات داخل الملعب.

وتضمنت قائمة مطالب المحتجين اعتراضا على الملاك، ورفضا لفكرة هدم ملعب "أولد ترافورد" كجزء من مشروع بناء ملعب جديد، بالإضافة إلى انتقاد ما وصفوه بـ"عدم الاحترام" تجاه حاملي التذاكر، وتراجع معايير النادي، وتراكم الديون.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حاول بعض المشجعين تعطيل مباراة الفريق في دوري أبطال أوروبا أمام روما الإيطالي من خلال إلقاء كرات التنس على أرض الملعب، تعبيرا عن استيائهم من الطريقة التي يدار بها النادي.