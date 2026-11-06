وقال جيسوس، خلال إعلانه عن قائمة المنتخب لبطولة دوري الأمم الأوروبية، الجمعة، بعد يوم واحد من إعلان رونالدو إنهاء مسيرته الطويلة والمميزة مع منتخب بلاده: "كنت أعتقد أنه سيعود، وبالتأكيد كانت لدي نية لاستدعائه".

وأضاف: "لقد شعر أن هذه هي اللحظة المناسبة للرحيل، ويجب احترام قراره. لا يمكننا أبداً أن نغفل ما قدمه للبرتغال، أو مساهماته للبلاد، أو حقيقة أنه يمثل رمزاً للاعبين الشباب".

وكان آخر ظهور لرونالدو بقميص البرتغال في 24 سبتمبر، خلال المباراة التي انتهت بفوز البرتغال على ويلز بنتيجة 1-0، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.