وتوقفت بهذه الهزيمة سلسلة انتصارات طرابزون سبور التي استمرت 7 مباريات متتالية في جميع المسابقات، كما تلقى الفريق خسارته الأولى في البطولة القارية هذا الموسم، مقابل تحقيقه انتصارين.

وتجمد رصيد الفريق التركي عند 6 نقاط في المركز 12، متساويا مع فرايبورغ الذي يحتل المركز 14 بفارق الأهداف.

وجاءت الخسارة بهدف سجله لوكاس كوبلر في الدقيقة 14، رغم محاولات طرابزون سبور للعودة في النتيجة، وكان صلاح محور عدد من هذه المحاولات، لكن الحارس ميو باكهاوس تصدى لعدة فرص، من بينها محاولة للنجم المصري في الوقت بدل الضائع.

وعقب المباراة، تحمل صلاح المسؤولية عن الفرص التي أهدرها، وظهر أمام وسائل الإعلام إلى جانب زميله البرازيلي فابينيو، قائلا: "أنا وفابينيو ندرك أننا لم نكن في أفضل مستوياتنا الليلة".

وأضاف: "أتيحت لي فرص كان ينبغي علي استغلالها، وفابينيو يعلم أيضا أنه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل".

وشدد قائد منتخب مصر على ضرورة تماسك الفريق في أعقاب الهزيمة، قائلا: "هذه هي كرة القدم. لا يمكنك الاختفاء عندما تسوء الأمور. يجب أن نتكاتف سويا، خاصة في مثل هذه الأمسيات".

من جانبه، أيد الألماني توماس ريس، المدير الفني لطرابزون سبور، تقييم صلاح للمباراة، مشيرا إلى أن فريقه تحسن في الشوط الثاني.

وقال المدرب: "استقبلنا هدفا نتيجة خطأ بسيط. قدم فريقي ردة فعل قوية للغاية في الشوط الثاني، لكن للأسف انتهت المباراة بخسارتنا".

ويستعد طرابزون سبور لمواجهة مضيفه ألانيا سبور، الأحد المقبل، في الدوري التركي، حيث يسعى للعودة إلى الانتصارات قبل توقف المسابقة لمدة أسبوعين بسبب فترة التوقف الدولي.