توفر الاتفاقية إطاراً يتيح للشركتين دراسة وتقييم فرص التعاون في مجالات تخزين ومعالجة الغاز، وترتيبات طويلة الأمد لتوريد الغاز، والبنية التحتية. كما ستستكشف الشركتان فرصاً إضافية في مجال تجارة الغاز البترولي المسال ومنتجات سلسلة القيمة المرتبطة بالغاز.

وبهذه المناسبة، قالت فاطمة النعيمي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للغاز": "تمثل هذه الاتفاقية منصة للتعاون بين ’أدنوك للغاز‘ ومؤسسة ’نفط الشارقة الوطنية‘ تجمع بين البنية التحتية المتكاملة وإمكانات الشركتين لخلق وتعزيز القيمة على امتداد شبكة الغاز الوطنية. ويتيح لنا التعاون مع مؤسسة ’نفط الشارقة الوطنية‘ مرونة أكبر في مجالات نقل الغاز ومعالجته وتخزينه، بما يساهم في ضمان أمن الإمدادات وتعزيز النمو الصناعي المستمر في دولة الإمارات".

من جانبه، قال خميس المزروعي، المدير التنفيذي لمؤسسة "نفط الشارقة الوطنية": "يسرنا التعاون مع ’ أدنوك للغاز' للمساهمة في بناء شبكة غاز وطنية أكثر تكاملاً ومرونة وكفاءة. وتمثل البنية التحتية الراسخة لمؤسسة ’نفط الشارقة الوطنية‘، التي جرى تطويرها وتعزيزها على مدى عقود من العمل في إمارة الشارقة، إضافة مهمة تُكمل برنامج النمو والتوسع الذي تنفذه ’أدنوك للغاز‘، بما يتيح تعزيز المرونة ورفع كفاءة عمليات تخزين ومعالجة ونقل وتوريد الغاز. وبالنسبة لإمارة الشارقة، تسهم هذه الاتفاقية في ضمان أمن الإمدادات، وإتاحة فرص استثمارية جديدة في مجالات غاز البترول المسال وسلاسل القيمة المرتبطة بالغاز، إضافةً إلى ترسيخ دور الإمارة في دعم مستقبل الطاقة في دولة الإمارات".

ويأتي هذا التعاون بالتزامن مع استمرار "أدنوك للغاز" في تنفيذ أحد أكبر برامج النمو المتكاملة في مجال الغاز على مستوى العالم. وفي ضوء مساهمة هذه الاستثمارات في توفير إمدادات إضافية من الغاز، سيدعم توسيع قاعدة العملاء في السوق المحلية نمو الطلب على المدى البعيد ويرسخ حضور الشركة في الأسواق العالمية.

ويشمل البرنامج مشروع "تطوير الغاز الغني"، الذي يهدف إلى توسعة قدرات معالجة الغاز وزيادة الإمدادات للسوق المحلية، ومشروع "استدامة" الذي يستهدف تحديث وتطوير شبكة خطوط الأنابيب التابعة لــ "أدنوك للغاز" بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على الغاز في دولة الإمارات. وستساهم هذه الاستثمارات مجتمعة في تعزيز البنية التحتية اللازمة لربط الإمدادات الإضافية من الغاز بالعملاء الحاليين والمستقبليين.