وبحسب صحيفة "ذي أثلتيك"، فإن مجلس الإدارة الحالي يتكون من 19 عضوا، ومن المتوقع أن يؤكد التصويت انضمام نادال رسميا.

ووصفت "ذي أثلتيك" هذه الخطوة بأنها "قرار جريء" من الرئيس فلورنتينو بيريز ومجلس إدارته، معتبرة أن ضم نادال، الذي يُعد على نطاق واسع أعظم رياضي في تاريخ إسبانيا، يمثل "دفعة هائلة" لمجموعة إدارية واجهت انتقادات كبيرة في السنوات الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن صعود إنريكي ريكيلمي في انتخابات يونيو الماضي غيّر ميزان القوى داخل النادي، وأن دعمه الانتخابي شكل مفاجأة غير سارة لبيريز ومقربيه.

ولافتة إلى أن نادال تربطه علاقة وثيقة بريكيلمي، إذ ترعى شركة "كوكس"، التي أسسها ريكيلمي، فريق أكاديمية رافاييل نادال.

وقال نادال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أريد أن أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز ومجلس الإدارة على اقتراح انضمامي إلى مجلس إدارة ريال مدريد. لقد قبلت هذا الاقتراح بحماس كبير، ورغبة في التعلم، واستعداد للمساهمة بكل ما أستطيع".

وأضاف أنه يشعر بالفخر لكونه "عضوا فخريا" في النادي منذ عام 2011، وأنه يحمل رقم العضوية 67,778.

ويبلغ نادال 40 عاما، وقد اعتزل التنس عام 2024 بعد مسيرة حافلة، أبرزها الفوز بـ22 لقبا في بطولات "غراند سلام"، منها 14 لقبا في فرنسا المفتوحة، إضافة إلى ميداليتين ذهبيتين أولمبيتين (فردي 2008، زوجي 2016) و5 ألقاب في كأس ديفيس مع المنتخب الإسباني.

ولم يتضح بعد ما هي المهام المحددة التي سيتولاها نادال داخل مجلس الإدارة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يحتل فيه ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني بعد 11 جولة، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر.