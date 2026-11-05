واستعاد نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي ذكرى المواجهة التي جمعته برونالدو في إحدى النسخ السابقة من بطولة كأس العالم.

ونشر حكيمي عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورة تجمعه برونالدو من مباراة المغرب والبرتغال في كأس العالم 2018 بروسيا، وأرفقها بتعليق باللغة الإنجليزية قال فيه: "شكراً لك على كل شيء يا كريستيانو. أنت أسطورة ستبقى خالدة في تاريخ كرة القدم إلى الأبد".

وتعود الصورة إلى المباراة التي جمعت المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات بالمونديال، والتي انتهت بفوز البرتغال بهدف دون رد.

وسجل رونالدو هدف اللقاء الوحيد بضربة رأس في الدقيقة الرابعة، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط، بينما تلقى المنتخب المغربي هزيمته الثانية على التوالي، ليودع البطولة مبكرا.

وشارك حكيمي أساسيا مع المغرب في تلك المباراة، في واحدة من أولى تجاربه على الساحة العالمية، بينما كان رونالدو يقود المنتخب البرتغالي في مشاركته الرابعة بكأس العالم.

وفي سن الحادية والأربعين، أسدل رونالدو الستار على مسيرته الدولية، التي بدأت في أغسطس 2003، بعدما خاض 234 مباراة دولية سجل خلالها 146 هدفا، ليصبح صاحب الرقم القياسي العالمي في عدد المباريات والأهداف الدولية على مستوى كرة القدم للرجال.