وقال النادي الكتالوني في بيان مقتضب: "قائدنا العزيز سيواصل قيادة المشروع حتى عام 2030".

وسبق للمهاجم البرازيلي البالغ 29 عاما والذي كان عقده يمتد حتى عام 2028، أن صرح في سبتمبر خلال مقابلة صحفية بأنه يرغب في مواصلة مسيرته مع برشلونة، وإنهاء مشواره الكروي هناك.

وكان المدير الرياضي لبرشلونة ديكو قد أعلن حينها التوصل إلى اتفاق مع اللاعب السابق لرين الفرنسي وليدز الإنجليزي، الذي أصبح قائدا للفريق هذا الموسم بعد رحيل الأوروغوياني رونالد أراوخو (إعارة إلى ليفربول) والحارس مارك أندريه تير شتيغن (إعارة إلى أياكس الهولندي).

وبعد إعادة توظيفه في مركز رأس الحربة عقب رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس، أصبح رافينيا اللاعب الأكثر حسما في أوروبا منذ بداية الموسم، بعدما سجل 19 هدفا وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 13 مباراة بمختلف المسابقات.

ومنذ انضمامه إلى برشلونة عام 2022، تحول اللاعب البرازيلي إلى هداف بارع وقائد هجومي مؤثر منذ وصول المدرب الألماني هانزي فليك في عام 2024، وكان عنصرا أساسيا في إحراز النادي لقبي الدوري الإسباني في الموسمين الأخيرين تواليا (2025 و2026).