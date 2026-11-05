وأوضحت المصادر أن هناك اتجاها داخل اتحاد الكرة المصري بشأن إقالة حسام حسن من قيادة الفراعنة، لا سيما بعد الأزمات الأخيرة التي انتهت بمنعه من الظهور في وسائل الإعلام.

وأشارت إلى أن مباراتي مالاوي ذهابا وإيابا في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 قد تكونان الأخيرتين للجهاز الفني الحالي، على أن يتم توجيه الشكر إلى حسام حسن عقب انتهاء المعسكر.

وبينت المصادر أنه من المتوقع ترشيح أسماء عدة لخلافة حسام حسن من بينها حسام البدري وعلي ماهر لخلافة العميد في تدريب المنتخب.