وقال رونالدو، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه "سيعيد القميص رقم 7" بعد فترة التوقف الدولي.

وأضاف: "لم يكن قرارا سهلا، لأن هناك قرارات لا تتخذ بالعقل وحده، بل تتخذ بالقلب أيضا".

وتابع: "إذا كنت قد أسعدتكم يوما ما، أو إذا جعلكم أحد أهدافي تعانقون شخصا ما، أو تنسون همومكم، أو تشعرون بالفخر ببلدنا، فإن كل هذا كان يستحق العناء".

ووجه رونالدو الشكر إلى عائلته والشعب البرتغالي وزملائه في المنتخب والمدربين والعاملين الذين رافقوه خلال مسيرته الدولية الممتدة على مدار 23 عاما.

وكتب في تعليقه على مقطع الفيديو الذي أعلن فيه قراره: "ستظل البرتغال دائما جزءا مني".

رونالدو في سطور

بدأ رونالدو (41 عاما) مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال عام 2003، ليصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ المنتخب، بعدما قاده إلى التتويج بكأس أمم أوروبا عام 2016، في أول لقب قاري للبرتغال.

كما ساهم في فوز منتخب بلاده بالنسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية عام 2019، قبل أن يضيف لقبا ثانيا في البطولة عام 2025، ليعزز مكانته في تاريخ الكرة البرتغالية.

وشارك رونالدو في 5 نسخ من كأس العالم، بداية من مونديال ألمانيا 2006، الذي بلغ فيه المنتخب البرتغالي الدور نصف النهائي، وصولا إلى مونديال قطر 2022.

ويحمل قائد البرتغال الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية والأهداف في كرة القدم للرجال، بعدما تجاوز حاجز 200 مباراة دولية و140 هدفا، خلال مسيرة امتدت لأكثر من عقدين.

وبحسب وكالة رويترز، أعلن رونالدو أنه سيعتزل اللعب الدولي بعد فترة التوقف الدولي في نوفمبر، مشيرا إلى أنه سيترك القميص رقم 7 للجيل المقبل. وخاض النجم البرتغالي 234 مباراة دولية سجل خلالها 146 هدفا.

وجاء القرار بعد أسابيع من خلاف علني بين رونالدو ومدرب المنتخب البرتغالي جورجي جيسوس، دفع اللاعب إلى مغادرة معسكر المنتخب، قبل أن يؤكد في أكتوبر الماضي استعداده للعودة إلى صفوفه.