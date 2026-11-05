وانضم كين إلى بايرن ميونخ قادما من توتنهام الإنجليزي عام 2023، وواصل منذ ذلك الحين مسيرته مع الفريق البافاري، الذي حقق معه عددا من الألقاب الفردية والجماعية.

وحصل كين، قائد المنتخب الإنجليزي البالغ من العمر 33 عاما، على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم الأسبوع الماضي، عقب مسيرة قياسية مع الفريق البافاري، ليصبح أول لاعب إنجليزي منذ 25 عاما يتوج بالجائزة.

كما أصبح أول لاعب من الدوري الألماني يحرزها منذ 30 عاما، وذلك بعد تسجيله 73 هدفا بقميصي بايرن ميونخ والمنتخب الإنجليزي في الموسم الماضي.

وسجل كين 156 هدفا خلال 161 مباراة مع بايرن ميونخ، وتوج معه بلقبين للدوري الألماني وثلاثة ألقاب في المسابقات المحلية.علما بأن عقده الأصلي مع الفريق كان سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال كين عقب توقيع العقد الجديد: "أشعر بأنني في بيتي تماما مع بايرن ميونخ. أحب النادي والجماهير ومدينة ميونخ. لدينا فريق رائع ومدرب رائع هو فينسنت كومباني، ويشعرني بالفخر أن أكون جزءا من هذا النادي".

وأضاف: "عائلتي سعيدة للغاية هنا، وكنت حريصا على الاستمرار. أتطلع ال ن إلى المستقبل، وأرغب في الفوز بالمزيد من الألقاب مع هذا النادي الكبير".